|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|11
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2010
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|13.12.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:3
|Динамо (Киев)
|05.12.2009
|74' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|28.11.2009
|1' -28'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Таврия (Симферополь)
|21.11.2009
|82' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2009
|1' -78'
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Арсенал (Киев)
|78'
|27.09.2009
|86' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|20.09.2009
|88' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|31.07.2009
|85' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|25.07.2009
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|6:0
|Таврия (Симферополь)
|19.07.2009
|90' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:0
|Металлург (Запорожье)