Илья Коноплев - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Коноплев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|66
|Имя
|Илья
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Коноплев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|86' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|26.10.2015
|90' -90'
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|86' -90'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|16.08.2015
|74' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)