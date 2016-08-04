Эмир Куйович - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Эмир
|Фамилия
|Куйович
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1988 (34 года)
|Рост
|194
|Вес
|96
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Эмир
|Фамилия
|Куйович
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1988 (34 года)
|Рост
|194
|Вес
|96
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2016
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|1:1
|Гент (Гент)
|25.08.2016
|Был в запасе
|Шкендия (Тетово)
|0:4
|Гент (Гент)
|18.08.2016
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Шкендия (Тетово)
|04.08.2016
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|0:0
|Гент (Гент)