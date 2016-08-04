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    Эмир Куйович - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Эмир
    Фамилия Куйович
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июня 1988 (34 года)
    Рост 194
    Вес 96
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2016 Был в запасе Брага (Брага) 1:1 Гент (Гент)
    25.08.2016 Был в запасе Шкендия (Тетово) 0:4 Гент (Гент)
    18.08.2016 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Шкендия (Тетово)
    04.08.2016 1' -90' Вииторул (Констанца) 0:0 Гент (Гент)
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