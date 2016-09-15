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Эмир Куйович
Статистика
Эмир Куйович - статистика
Завершил карьеру
22 июня 1988 (38)
#20 | Нападающий
194 см | 96 кг
Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Кубок Атлантики 2016
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Брага
1 : 1
15.09.2016
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Шкендия
0 : 4
25.08.2016
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Гент
2 : 1
18.08.2016
Шкендия
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Вииторул
0 : 0
04.08.2016
Гент
1' - 90'
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