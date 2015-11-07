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    Дмитрий Гапончук - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Гапончук
    Команда Металлург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2015 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:6 Динамо (Киев)
    79'
    29.11.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 9:1 Металлург (Запорожье)
    22.11.2015 1' -46' Металлург (Запорожье) 0:2 Александрия (Александрия)
    07.11.2015 29' -90' Заря (Луганск) 4:1 Металлург (Запорожье)
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