Евгений Издебский - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Издебский
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Издебский
|Команда
|Металлург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2015
|71' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:6
|Динамо (Киев)
|29.11.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|9:1
|Металлург (Запорожье)
|22.11.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:2
|Александрия (Александрия)
|80'
|07.11.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|4:1
|Металлург (Запорожье)