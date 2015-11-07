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    Евгений Издебский - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Олегович
    Фамилия Издебский
    Команда Металлург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июня 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2015 71' -90' Металлург (Запорожье) 0:6 Динамо (Киев)
    29.11.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 9:1 Металлург (Запорожье)
    22.11.2015 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:2 Александрия (Александрия)
    80'
    07.11.2015 1' -90' Заря (Луганск) 4:1 Металлург (Запорожье)
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