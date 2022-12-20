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    Филип Биллинг - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Биллинг
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1996 (26 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 70' Борнмут 1:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 27 тур
    28' 46'
    04.03.2023 1' - 90' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    1'
    25.02.2023 1' - 59' Борнмут 1:4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    29'
    11.02.2023 1' - 90' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Борнмут (Борнмут)
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