Филип Биллинг - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Биллинг
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Биллинг
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 70'
|Борнмут
|1:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|28' 46'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|1'
|25.02.2023
|1' - 59'
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|29'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)