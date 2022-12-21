Харри Тоффоло - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Харри
|Фамилия
|Тоффоло
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Харри
|Фамилия
|Тоффоло
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|77' - 90'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|79' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.12.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)