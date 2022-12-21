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    Харри Тоффоло - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Харри
    Фамилия Тоффоло
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Ноттингем Форест 2:2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 77' - 90' Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 79' - 90' Ноттингем Форест 1:1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.01.2023 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1
    (4:3)п    		 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    21.12.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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