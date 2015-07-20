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    Александр Скляров - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Скляров
    Команда Рязань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 165
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рязань 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 64' -90' Рязань (Рязань) 1:0 Калуга (Калуга)
    01.11.2015 72' -90' Авангард (Курск) 1:0 Рязань (Рязань)
    25.10.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 0:0 Чертаново (Москва)
    11.10.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 1:1 Торпедо (Москва)
    20.07.2015 50' -90' Тамбов (Тамбов) 0:0 Рязань (Рязань)
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