Александр Скляров - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Скляров
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|165
|Вес
|60
|Имя
|Александр
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Скляров
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|165
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|64' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|01.11.2015
|72' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|20.07.2015
|50' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)