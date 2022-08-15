Адам Унас - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Унас
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|61
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Унас
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|169
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|84' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|15.08.2022
|83' -90'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)