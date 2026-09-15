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Аль-Гарафа
Адам Унас
Статистика
€ 1,30 млн
Адам Унас - статистика
Аль-Гарафа
11 ноября 1996 (29)
#96 | Нападающий
169 см | 61 кг
Алжир | Франция
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
15.09.2026
Аль-Гарафа
1' - 69'
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Алжир
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Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Мозамбик
0 : 2
19.11.2023
Алжир
74' - 90'
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