Статистика по турнирам

Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027 Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Кубок африканских наций 2023 Лига конференций 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016