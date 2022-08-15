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    Адам Унас - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Адам
    Фамилия Унас
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 169
    Вес 61
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 74' - 90' Лилль 3:3 Лион Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 84' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    15.08.2022 83' -90' Верона (Верона) 2:5 Наполи (Неаполь)
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