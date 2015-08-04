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    Дмитрий Джариашвили - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Георгиевич
    Фамилия Джариашвили
    Команда Энергомаш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 1998 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Строгино 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 Строгино (Москва)
    23.08.2015 86' -90' Химки (Химки) 2:1 Строгино (Москва)
    18.08.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:0 Строгино (Москва)
    12.08.2015 81' -90' Домодедово (Москва) 1:1 Строгино (Москва)
    04.08.2015 74' -90' Волга (Тверь) 2:1 Строгино (Москва)
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