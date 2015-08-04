Дмитрий Джариашвили - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Джариашвили
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Джариашвили
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Строгино (Москва)
|23.08.2015
|86' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Строгино (Москва)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Строгино (Москва)
|12.08.2015
|81' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|04.08.2015
|74' -90'
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)