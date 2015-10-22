Эрин Пинейру - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Эрин
|Фамилия
|Пинейру
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Эрин
|Фамилия
|Пинейру
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|57' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Лацио (Рим)
|26.11.2015
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)