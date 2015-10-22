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    Эрин Пинейру - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Эрин
    Фамилия Пинейру
    Команда Сент-Этьен
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 57' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Лацио (Рим)
    26.11.2015 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.10.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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