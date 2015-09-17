Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никола Лекович - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Лекович
    Команда Младост
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 декабря 1989 (33 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2015 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:2 Партизан (Белград)
    22.10.2015 1' -90' Партизан (Белград) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    17.09.2015 1' -90' Партизан (Белград) 3:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    87'
    • Читайте нас: 
    11