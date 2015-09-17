Никола Лекович - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Лекович
|Команда
|Младост
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Лекович
|Команда
|Младост
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2015
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:2
|Партизан (Белград)
|22.10.2015
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|17.09.2015
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|3:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|87'