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Лига Европы 2026/2027
Партизан - АЗ Алкмаар
Партизан - АЗ Алкмаар: обзор матча 17 сентября 2015
Партизан
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 1 тур
3 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
11'
А. Умару
39'
А. Умару
89'
А. Живкович
34'
Й. ван дер Линден
90+3'
М. Хенриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - АЗ Алкмаар
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
М. Хенриксен
Пас отдал
М. Танкович
Замена
Н. Нинкович
️️️️
А. Живкович
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Живкович
Пас отдал
М. Евтович
89'
Желтая карточка
Н. Лекович
87'
Замена
С. Илич
️️️️
А. Умару
84'
77'
Вторая желтая
Г. Хуппертс
73'
Замена
М. Танкович
️️️️
В. Янссен
73'
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Т. Хайе
Желтая карточка
И. Шапоньич
66'
Замена
В. Божинов
️️️️
И. Шапоньич
66'
64'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Й. ван Овереем
42'
Желтая карточка
Г. Хуппертс
ГОЛ! 2:1!
А. Умару
Пас отдал
М. Вуличевич
39'
34'
ГОЛ! 1:1!
Й. ван дер Линден
Желтая карточка
Г. Балажиц
33'
23'
Желтая карточка
Р. Брежанчич
ГОЛ! 1:0!
А. Умару
Пас отдал
А. Живкович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
35
Никола Лекович
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
15
Абубакар Умару
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
91
Ален Стеванович
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
4-4-2
12
Живкович
4
Фабрисио
35
Лекович
6
Балажиц
4
Вуличевич
8
Евтович
5
Брашанац
10
Бабович
14
Живкович
8
Шапоньич
15
Умару
4-1-4-1
1
Рочет
4
Юханссон
6
Гаувелеув
14
ван дер Линден
31
Брежанчич
8
ван Овереем
7
Хенриксен
19
Хайе
23
Ринстра
14
Хуппертс
14
Янссен
14
Живкович
44
Нинкович
44
Нинкович
14
Живкович
15
Умару
22
Илич
22
Илич
15
Умару
8
Шапоньич
86
Божинов
86
Божинов
8
Шапоньич
8
ван Овереем
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
8
ван Овереем
19
Хайе
21
Мюрен
21
Мюрен
19
Хайе
14
Янссен
22
Танкович
22
Танкович
14
Янссен
Остались в запасе
Партизан
АЗ Алкмаар
31
Филип Кляич
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Зоран Милинкович
16
Джино Коутиньо
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
31
Филип Кляич
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
91
Ален Стеванович
ПП
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Партизан - АЗ Алкмаар
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Партизан
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