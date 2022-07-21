Фабиу Старжеон - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Старжеон
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Старжеон
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|83' -90'
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)