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    Фабиу Старжеон - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Фабиу
    Фамилия Старжеон
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 1:0 Спартак Тр (Трнава)
    04.08.2022 Был в запасе Спартак Тр (Трнава) 0:2 Ракув (Ченстохова)
    28.07.2022 83' -90' Астана (Астана) 0:1 Ракув (Ченстохова)
    21.07.2022 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 5:0 Астана (Астана)
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