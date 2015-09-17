Василь Шкуртай - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Василь
|Фамилия
|Шкуртай
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Василь
|Фамилия
|Шкуртай
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|88' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:0
|Астерас (Триполис)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Спарта (Прага)