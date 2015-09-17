Эдерсон Тормена - статистика
#86 | Полузащитник
|Имя
|Эдерсон
|Фамилия
|Тормена
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1986 (37 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Эдерсон
|Фамилия
|Тормена
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1986 (37 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2015
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|01.10.2015
|1' -79'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:0
|Астерас (Триполис)
|44'
|17.09.2015
|1' -77'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Спарта (Прага)
|49'