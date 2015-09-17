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    Эдерсон Тормена - статистика

    #86 | Полузащитник
    Имя Эдерсон
    Фамилия Тормена
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1986 (37 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2015 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Астерас (Триполис)
    01.10.2015 1' -79' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:0 Астерас (Триполис)
    44'
    17.09.2015 1' -77' Астерас (Триполис) 1:1 Спарта (Прага)
    49'
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