Ксавье Куасси - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ксавье
|Фамилия
|Куасси
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тумоди
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Ксавье
|Фамилия
|Куасси
|Команда
|Сьон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тумоди
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьон
|3
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Сьон (Сьон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|52'
|01.10.2015
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|17' 76'
|17.09.2015
|1' -90'
|Сьон (Сьон)
|2:1
|Рубин (Казань)
|79'