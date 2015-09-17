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    Ксавье Куасси - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Ксавье
    Фамилия Куасси
    Команда Сьон
    Состав Основной
    Родной город Тумоди
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 декабря 1989 (33 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 3 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 1' -90' Сьон (Сьон) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    52'
    01.10.2015 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Сьон (Сьон)
    17' 76'
    17.09.2015 1' -90' Сьон (Сьон) 2:1 Рубин (Казань)
    79'
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