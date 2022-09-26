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Никола Вукчевич
Статистика
Никола Вукчевич - статистика
Завершил карьеру
13 декабря 1991 (34), Подгорица
#17 | Полузащитник
184 см
Черногория
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Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черногория
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Черногория
0 : 2
26.09.2022
Финляндия
1' - 90'
Лига наций, 5 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
23.09.2022
Черногория
46' - 90'
90'
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