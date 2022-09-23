Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Босния и Герцеговина - Черногория
Босния и Герцеговина - Черногория: обзор матча 23 сентября 2022
Босния и Герцеговина
23.09.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа B3, 5 тур
1 : 0
Завершен
Черногория
45+1'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Босния и Герцеговина - Черногория
Желтая карточка
С. Саничанин
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Н. Вукчевич
90'
+4
Желтая карточка
А. Марушич
Замена
М. Сушич
️️️️
А. Дедич
90'
81'
Замена
Д. Камай
️️️️
М. Янкович
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
79'
Желтая карточка
Э. Джеко
78'
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Стеванович
73'
Замена
К. Кодро
️️️️
М. Бешич
73'
70'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
С. Йоветич
70'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Шчекич
Замена
Г. Цимирот
️️️️
М. Пьянич
67'
46'
Замена
С. Мугоша
️️️️
М. Осмайич
46'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
В. Савичевич
ГОЛ! 1:0!
Э. Демирович
Пас отдал
Э. Джеко
45'
+1
Желтая карточка
М. Пьянич
28'
22'
Желтая карточка
В. Савичевич
Желтая карточка
Э. Демирович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
0
Бесим Сербечич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
18
Владан Данилович
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Дарио Шарич
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
10
Амер Гояк
АП
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
4-1-3-2
12
Сехич
5
Колашинац
7
Дедич
3
Хаджикадунич
17
Саничанин
7
Бешич
10
Пьянич
16
Хаджиахметович
19
Стеванович
10
Демирович
11
Джеко
3-2-3-1-1
1
Миятович
6
Томашевич
3
Радунович
7
Вешович
23
Марушич
5
Вуячич
8
Янкович
19
Шчекич
22
Савичевич
20
Осмайич
10
Йоветич
7
Дедич
13
Сушич
13
Сушич
7
Дедич
10
Пьянич
13
Цимирот
13
Цимирот
10
Пьянич
19
Стеванович
10
Гояк
10
Гояк
19
Стеванович
7
Бешич
0
Кодро
0
Кодро
7
Бешич
10
Йоветич
18
Хакшабанович
18
Хакшабанович
10
Йоветич
22
Савичевич
4
Вукчевич
4
Вукчевич
22
Савичевич
8
Янкович
18
Камай
18
Камай
8
Янкович
19
Шчекич
18
Джурджевич
18
Джурджевич
19
Шчекич
20
Осмайич
9
Мугоша
9
Мугоша
20
Осмайич
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Черногория
1
Никола Васили
ВР
0
Бесим Сербечич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
18
Владан Данилович
ЦП
19
Дарио Шарич
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
1
Матия Шаркич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
1
Никола Васили
ВР
0
Бесим Сербечич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
18
Владан Данилович
ЦП
19
Дарио Шарич
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
1
Матия Шаркич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Босния и Герцеговина - Черногория
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Под Горицом
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Черногория
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+