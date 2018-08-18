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    Дмитрий Кириллов - статистика

    #61 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Кириллов
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-2 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2018 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    26.08.2018 58' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:3 Спартак-2 (Москва)
    18.08.2018 88' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
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