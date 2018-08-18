Дмитрий Кириллов - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Кириллов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1998 (24 года)
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Кириллов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|26.08.2018
|58' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|18.08.2018
|88' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)