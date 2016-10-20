Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матей Йелич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Матей
    Фамилия Йелич
    Команда Славен Белупо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 ноября 1990 (32 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 1' -57' Рапид (Вена) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    24.11.2016 84' -90' Генк (Генк) 1:0 Рапид (Вена)
    90'
    03.11.2016 61' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рапид (Вена)
    86'
    20.10.2016 73' -90' Рапид (Вена) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    • Читайте нас: 
    11