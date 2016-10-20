Матей Йелич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Йелич
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Йелич
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -57'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|24.11.2016
|84' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Рапид (Вена)
|90'
|03.11.2016
|61' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рапид (Вена)
|86'
|20.10.2016
|73' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)