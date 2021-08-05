Станиша Мандич - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Станиша
|Фамилия
|Мандич
|Команда
|Мура 05
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Станиша
|Фамилия
|Мандич
|Команда
|Мура 05
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мура 05
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -56'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|19.08.2021
|62' -89'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|1:3
|Штурм (Грац)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|0:0
|Жальгирис (Вильнюс)