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    Амос Юга - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Амос
    Фамилия Юга
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 475
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -73' Базель (Базель) 2:0 ЦСКА (София)
    18.08.2022 1' -90' ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    11.08.2022 1' -90' Сент Патрикс (Дублин) 0:2 ЦСКА (София)
    59'
    04.08.2022 1' -76' ЦСКА (София) 0:1 Сент Патрикс (Дублин)
    21.07.2022 59' -90' Македония ГП (Скопье) 0:0 ЦСКА (София)
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