Амос Юга - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Амос
|Фамилия
|Юга
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 475
тыс
|Имя
|Амос
|Фамилия
|Юга
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -73'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|1' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|0:2
|ЦСКА (София)
|59'
|04.08.2022
|1' -76'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Сент Патрикс (Дублин)
|21.07.2022
|59' -90'
|Македония ГП (Скопье)
|0:0
|ЦСКА (София)