Абдулайе Диалло - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Абдулайе
|Фамилия
|Диалло
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реймс
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Абдулайе
|Фамилия
|Диалло
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реймс
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|3
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Астана (Астана)
|25.10.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Динамо (Киев)
|04.10.2018
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)