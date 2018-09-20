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    Абдулайе Диалло - статистика

    #27 | Вратарь
    Имя Абдулайе
    Фамилия Диалло
    Команда Генчлербирлиги
    Состав Основной
    Родной город Реймс
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 марта 1992 (30 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 3 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Астана (Астана)
    25.10.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Динамо (Киев)
    04.10.2018 1' -90' Астана (Астана) 2:0 Ренн (Ренн)
    20.09.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
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