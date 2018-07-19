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    Шелдон Бато - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Шелдон
    Фамилия Бато
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Родной город Порт-оф-Спэйн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1991 (32 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 Был в запасе Кайрат (Алматы) 1:2 Сигма (Оломоуц)
    09.08.2018 1' -90' Сигма (Оломоуц) 2:0 Кайрат (Алматы)
    02.08.2018 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Кайрат (Алматы)
    26.07.2018 1' -90' Кайрат (Алматы) 2:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    19.07.2018 Был в запасе Кайрат (Алматы) 7:1 Энгордань (Эскальдес-Энгордань)
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