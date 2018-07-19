Шелдон Бато - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Шелдон
|Фамилия
|Бато
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порт-оф-Спэйн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1991 (32 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Шелдон
|Фамилия
|Бато
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порт-оф-Спэйн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|1:2
|Сигма (Оломоуц)
|09.08.2018
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|02.08.2018
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Кайрат (Алматы)
|26.07.2018
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|19.07.2018
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|7:1
|Энгордань (Эскальдес-Энгордань)