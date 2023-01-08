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    Герман Пеццелла - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Герман
    Фамилия Пеццелла
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 1991 (31 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 4:1 Бетис Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 1' - 90' Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    24.02.2023 1' - 90' Эльче 2:3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 1' - 71' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 20 0 0 2 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Реал (Мадрид)
    24.02.2023 1' -90' Эльче (Эльче) 2:3 Бетис (Севилья)
    18.02.2023 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    11.02.2023 1' -71' Альмерия (Альмерия) 2:3 Бетис (Севилья)
    04.02.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 3:4 Сельта (Виго)
    01.02.2023 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Барселона (Барселона)
    28.01.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    21.01.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    08.01.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:2 Бетис (Севилья)
    10.11.2022 64' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    06.11.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    30.10.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    23.10.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    19.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    09.10.2022 1' -35' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    35'
    02.10.2022 22' -90' Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    32'
    18.09.2022 1' -80' Бетис (Севилья) 2:1 Жирона (Жирона)
    11.09.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    26.08.2022 1' -73' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    73'
    20.08.2022 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Бетис (Севилья)
    70'
    15.08.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
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