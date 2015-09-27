Альберто Гуитиан - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Гуитиан
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1990 (32 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Гуитиан
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2016
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Спортинг (Хихон)
|30.12.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|39'
|06.12.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:2
|Бетис (Севилья)