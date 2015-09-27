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    Альберто Гуитиан - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Альберто
    Фамилия Гуитиан
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июля 1990 (32 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.01.2016 Был в запасе Реал (Мадрид) 5:1 Спортинг (Хихон)
    30.12.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 2:0 Спортинг (Хихон)
    39'
    06.12.2015 Был в запасе Спортинг (Хихон) 3:1 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    27.09.2015 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:2 Бетис (Севилья)
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