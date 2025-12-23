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Алания
Батраз Гурциев
Новости
€ 250 тыс
Батраз Гурциев - новости
Алания
12 декабря 1998 (27)
#7 | Нападающий
180 см | 66 кг
Россия
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Трансферы
Воспитанник «Краснодара» может сменить команду внутри Первой лиги
2025.12.23 01:00
2
«Химки» хотят подписать трех экс-футболистов «Алании»
2022.11.29 16:49
«Алания» объявила о переходе двух футболистов в клубы РПЛ
2022.07.07 15:23
1
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Джикия, Жиго, Макаров и Бакаев – в символической сборной 1/4 финала Кубка России
2022.04.21 20:52
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Форвард «Алании» Гурциев: «Выходили играть с «Зенитом» исключительно на победу»
2022.04.21 17:21
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