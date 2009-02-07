Мариано Павон - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Павон
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|177
|Вес
|81
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Павон
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|177
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|75' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.05.2009
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|17.05.2009
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|09.05.2009
|74' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|15.03.2009
|84' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:3
|Бетис (Севилья)
|01.03.2009
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|21.02.2009
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|6:1
|Бетис (Севилья)
|14.02.2009
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|07.02.2009
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|18.01.2009
|73' -89'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|11.01.2009
|1' -62'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Малага (Малага)
|04.01.2009
|54' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|21.12.2008
|46' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|07.12.2008
|82' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|30.11.2008
|82' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|02.11.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|27.09.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|21.09.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Севилья (Севилья)