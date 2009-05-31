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Мариано Павон
Статистика
Мариано Павон - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1982 (44)
#9 | Нападающий
177 см | 81 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2014
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
31.05.2009
Вальядолид
75' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1 : 1
23.05.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2 : 0
17.05.2009
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
0 : 0
15.03.2009
Осасуна
84' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3 : 3
08.03.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2009
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
6 : 1
21.02.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
2 : 2
14.02.2009
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
07.02.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 3
18.01.2009
Бетис
73' - 89'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1 : 2
11.01.2009
Малага
1' - 62'
Испания. Примера, 17 тур
Альмерия
1 : 0
04.01.2009
Бетис
54' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2008
Атлетик
46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
07.12.2008
Эспаньол
82' - 90'
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