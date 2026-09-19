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Уругвай. Примера
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Пеньяроль
Джонатан Родригес
Статистика
€ 2 млн
Джонатан Родригес - статистика
Пеньяроль
6 июля 1993 (33), Флорида
#33 | Нападающий
181 см
Уругвай
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 7 тур
Серро
1 : 2
19.09.2026
Пеньяроль
Был в запасе
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 4
05.09.2026
Пеньяроль
69' - 90'
Статистика по турнирам
Уругвай. Примера 2026
США. МЛС 2025
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Америки 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 21 тур
Портленд
1 : 1
18.05.2025
Сиэтл
67' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
15.05.2025
Портленд
61' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
1 : 0
11.05.2025
Канзаc Сити
78' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 4
28.04.2025
Портленд
71' - 90'
76'
77'
США. МЛС, 14 тур
Портленд
3 : 3
20.04.2025
Лос-Анджелес
46' - 90'
63'
США. МЛС, 12 тур
Канзаc Сити
2 : 4
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Портленд
69' - 90'
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