Статистика по турнирам

Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Премьер-лига 2009 Испания. Примера 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Испания. Примера 2007/2008