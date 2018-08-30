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Бранко Илич
Статистика
Бранко Илич - статистика
Завершил карьеру
6 февраля 1983 (43), Любляна
#33 | Защитник
187 см | 78 кг
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Испания. Примера 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпия
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Спартак Тр
1 : 1
30.08.2018
Олимпия
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Олимпия
0 : 2
23.08.2018
Спартак Тр
1' - 90'
35'
64'
Лига Европы, 3 раунд
ХИК
1 : 4
16.08.2018
Олимпия
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Олимпия
3 : 0
09.08.2018
ХИК
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Крузейдерс
1 : 1
02.08.2018
Олимпия
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Олимпия
5 : 1
26.07.2018
Крузейдерс
1' - 90'
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