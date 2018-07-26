Бранко Илич - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Бранко
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Имя
|Бранко
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|23.08.2018
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Спартак Тр (Трнава)
|35' 64'
|16.08.2018
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:4
|Олимпия (Любляна)
|09.08.2018
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|02.08.2018
|1' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|26.07.2018
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|5:1
|Крузейдерс (Белфаст)