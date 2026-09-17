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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 700 тыс

Николай Покидышев - статистика

Ротор
17 июня 1997 (29), Павловский Посад
#17 | Защитник
179 см | 65 кг
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Текстильщик
0 : 2
17.09.2026
Ротор
1' - 90'
89'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ротор
4 : 0
13.09.2026
Енисей
1' - 90'
26'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волна
2 : 0
09.09.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Шинник
2 : 2
05.09.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Спартак К
1 : 0
31.08.2026
Ротор
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
10
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Текстильщик
0 : 2
17.09.2026
Ротор
1' - 90'
89'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ротор
4 : 0
13.09.2026
Енисей
1' - 90'
26'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Шинник
2 : 2
05.09.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Спартак К
1 : 0
31.08.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 1
24.08.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Арсенал
2 : 1
20.08.2026
Ротор
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор
1 : 1
14.08.2026
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Ротор
4 : 1
09.08.2026
Челябинск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Велес
2 : 1
03.08.2026
Ротор
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
КАМАЗ
0 : 2
27.07.2026
Ротор
46' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Ротор
1 : 0
20.07.2026
СКА-Хабаровск
84' - 90'
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