Адама Траоре - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Адама
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бондуку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Адама
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бондуку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2017
|Был в запасе
|Марокко
|1:0
|Кот-д'Ивуар
|20.01.2017
|1' -45'
|Кот-д'Ивуар
|2:2
|ДР Конго
|16.01.2017
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|0:0
|Того