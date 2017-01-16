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    Адама Траоре - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Адама
    Фамилия Траоре
    Команда Мельбурн Виктори
    Состав Основной
    Родной город Бондуку
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 февраля 1990 (33 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2017 Был в запасе Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар
    20.01.2017 1' -45' Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго
    16.01.2017 1' -90' Кот-д'Ивуар 0:0 Того
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