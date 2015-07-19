Александр Рыбаков - статистика
#87 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Рыбаков
|Команда
|Кубань (ЛФЛ)
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Рыбаков
|Команда
|Кубань (ЛФЛ)
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Кубань
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2015
|90' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.10.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.10.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|18.09.2015
|85' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.07.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|5:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)