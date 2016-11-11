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Вардан Погосян
Статистика
Вардан Погосян - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1992 (34), Ереван
#17 | Полузащитник
179 см
Армения
Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армения
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Армения
3 : 2
11.11.2016
Черногория
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Польша
2 : 1
11.10.2016
Армения
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Армения
0 : 5
08.10.2016
Румыния
1' - 34'
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