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    Халид Сайтхаджиев - статистика

    #92 | Защитник
    Имя Халид
    Отчество Сайдмухмадович
    Фамилия Сайтхаджиев
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2017 73' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    08.04.2017 64' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    19.03.2017 77' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    25.11.2016 1' -67' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    20.11.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:4 Томь (мол) (Томск)
    05.11.2016 59' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.10.2016 88' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:4 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.10.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    16.10.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    17.09.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    28.08.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.08.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    13.08.2016 89' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Локомотив (мол) (Москва)
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