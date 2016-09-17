Халид Сайтхаджиев - статистика
#92 | Защитник
|Имя
|Халид
|Отчество
|Сайдмухмадович
|Фамилия
|Сайтхаджиев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Имя
|Халид
|Отчество
|Сайдмухмадович
|Фамилия
|Сайтхаджиев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2017
|73' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|08.04.2017
|64' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|19.03.2017
|77' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|25.11.2016
|1' -67'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|05.11.2016
|59' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.10.2016
|88' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.08.2016
|89' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)