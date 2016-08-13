Раджаб Исаев - статистика
#64 | Нападающий
|Имя
|Раджаб
|Отчество
|Рамзанович
|Фамилия
|Исаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Имя
|Раджаб
|Отчество
|Рамзанович
|Фамилия
|Исаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|46' -81'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|25.04.2017
|90' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.04.2017
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|88' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|01.12.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|30.09.2016
|89' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|24.09.2016
|77' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|90'
|17.09.2016
|82' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.08.2016
|89' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)