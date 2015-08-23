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    Джузеппе Панико - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Джузеппе
    Фамилия Панико
    Команда Циттаделла
    Состав Основной
    Родной город Оттавиано
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.2016 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Интер (Милан)
    16.04.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 4:1 Дженоа (Генуя)
    23.08.2015 83' -90' Палермо (Палермо) 1:0 Дженоа (Генуя)
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