Джузеппе Панико - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Панико
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оттавиано
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Панико
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оттавиано
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2016
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Интер (Милан)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|4:1
|Дженоа (Генуя)
|23.08.2015
|83' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Дженоа (Генуя)