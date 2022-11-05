Рис Оксфорд - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Оксфорд
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Оксфорд
|Команда
|Аугсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аугсбург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -76'
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:1
|Бохум (Бохум)
|09.11.2022
|77' -90'
|Унион (Берлин)
|2:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|05.11.2022
|86' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)