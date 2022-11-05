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    Рис Оксфорд - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Рис
    Фамилия Оксфорд
    Команда Аугсбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аугсбург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -76' Аугсбург (Аугсбург) 0:1 Бохум (Бохум)
    09.11.2022 77' -90' Унион (Берлин) 2:2 Аугсбург (Аугсбург)
    05.11.2022 86' -90' Аугсбург (Аугсбург) 1:2 Айнтрахт (Франкфурт)
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