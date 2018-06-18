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    Ким Мин-Ну - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Ким
    Фамилия Мин-Ну
    Состав Основной
    Родной город Сеул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 1990 (33 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2018 Был в запасе Южная Корея 2:0 Германия
    48'
    23.06.2018 Был в запасе Южная Корея 1:2 Мексика
    18.06.2018 28' -90' Швеция 1:0 Южная Корея
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