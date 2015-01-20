Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жермен Берт - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Жермен
    Фамилия Берт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 октября 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мали 2 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2015 1' -90' Гвинея 1:1 Мали
    24.01.2015 72' -90' Кот-д'Ивуар 1:1 Мали
    20.01.2015 Был в запасе Мали 1:1 Камерун
    • Читайте нас: 
    11