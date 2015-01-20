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    Фоде Камара - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Фоде
    Фамилия Камара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2015 1' -90' Гана 3:0 Гвинея
    49'
    28.01.2015 1' -90' Гвинея 1:1 Мали
    24.01.2015 1' -90' Камерун 1:1 Гвинея
    20.01.2015 1' -90' Кот-д'Ивуар 1:1 Гвинея
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