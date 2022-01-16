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    Вилфрид Канон - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Вилфрид
    Фамилия Канон
    Команда АДО Ден Хааг
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июля 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2022 Был в запасе Кот-д'Ивуар 0:0
    (4:5)п    		 Египет
    20.01.2022 68' -90' Кот-д'Ивуар 4:1 Алжир
    16.01.2022 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:2 Сьерра-Леоне
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