Вилфрид Канон - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Канон
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Канон
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кот-д'Ивуар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2022
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|0:0
(4:5)п
|Египет
|20.01.2022
|68' -90'
|Кот-д'Ивуар
|4:1
|Алжир
|16.01.2022
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|2:2
|Сьерра-Леоне