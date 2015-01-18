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    Одаир Фортеш - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Одаир
    Фамилия Фортеш
    Состав Без клуба
    Родной город Алфортвиль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 марта 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кабо-Верде 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2015 Был в запасе Кабо-Верде 0:0 Замбия
    22.01.2015 Был в запасе Кабо-Верде 0:0 ДР Конго
    18.01.2015 84' -90' Тунис 1:1 Кабо-Верде
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