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    Мохамед Али-Мансер - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Али-Мансер
    Состав Основной
    Родной город Сфакс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 1991 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2015 85' -90' Тунис 1:2 Экваториальная Гвинея
    26.01.2015 77' -90' ДР Конго 1:1 Тунис
    22.01.2015 66' -90' Замбия 1:2 Тунис
    18.01.2015 1' -90' Тунис 1:1 Кабо-Верде
    70'
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