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    Патрик Нгома - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Патрик
    Фамилия Нгома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 мая 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Замбия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2015 71' -90' Кабо-Верде 0:0 Замбия
    22.01.2015 Был в запасе Замбия 1:2 Тунис
    18.01.2015 Был в запасе Замбия 1:1 ДР Конго
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