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    Кондвани Мтонга - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Кондвани
    Фамилия Мтонга
    Состав Основной
    Родной город Лусака
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июня 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Замбия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2015 1' -90' Кабо-Верде 0:0 Замбия
    22.01.2015 1' -90' Замбия 1:2 Тунис
    18.01.2015 1' -90' Замбия 1:1 ДР Конго
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