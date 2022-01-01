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Ирунду Мусаву-Кинг - новости

Завершил карьеру
8 января 1992 - 5 июня 2026 (34), Либревиль
#29 | Защитник
186 см
Габон
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34-летний экс-защитник сборной Габона найден мертвым
9 июня
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