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    Исса Гуо - статистика

    #9 | Защитник
    Имя Исса
    Фамилия Гуо
    Состав Основной
    Родной город Бобо-Диулассо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 октября 1989 (33 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2015 1' -59' Конго 2:1 Буркина-Фасо
    21.01.2015 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:0 Буркина-Фасо
    23'
    17.01.2015 Был в запасе Габон 2:0 Буркина-Фасо
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