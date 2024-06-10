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Марсело Джалу
Статистика
Марсело Джалу - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1993 (32), Барселона
#20 | Защитник
192 см | 81 кг
Гвинея-Бисау | Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Кубок африканских наций 2023
Испания. Сегунда 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гвинея-Бисау
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Гвинея-Бисау
1 : 1
10.06.2024
Египет
1' - 90'
63'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур
Гвинея-Бисау
0 : 0
06.06.2024
Эфиопия
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Джибути
0 : 1
20.11.2023
Гвинея-Бисау
1' - 90'
90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур
Буркина-Фасо
1 : 1
17.11.2023
Гвинея-Бисау
1' - 90'
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